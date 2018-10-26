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"Вертолетную площадка Януковича" передали киевскому коммунальному предприятию

Новости » Экономика    26.10.2018 - 12:42
Фото: Вертолетная площадка Януковича ((acebook.com/LlutsenkoYuri)
Фото: Вертолетная площадка Януковича ((acebook.com/LlutsenkoYuri)

Объект официально перешел в управление общины Киева

Национальное агентство Украины по вопросам розыска и управления коррупционными активами (АРМА) передало КВЦ "Парковый" коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Transparency International Украина в Twitter.

"Агентство по розыску и менеджменту активов приняло от прокуратуры Киева и передало выбранному на конкурсе управляющему КВЦ "Парковый" (известный больше, как "вертолетная площадка Януковича")", - говорится в сообщении Transparency International.

&quot;Вертолетную площадка Януковича&quot; передали киевскому коммунальному предприятию

Напомним, что 11 октября Национальное агентство Украины по вопросам розыска и управления коррупционными активами (АРМА) определилось с компанией, которая будет управлять имуществом КВЦ "Парковый". В ходе заседания тендерным комитетом АРМА управляющим активами КВЦ "Парковый" выбрано коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения", которое создано согласно решению Киевского городского совета.

Напомним, что в октябре 2010 года прокуратура передала так называемую "вертолетную площадку" бывшего президента Виктора Януковича в управление государственного предприятия. Площадка находится на Парковой аллее рядом с правительственным кварталом в Киеве.

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