"Вертолетную площадка Януковича" передали киевскому коммунальному предприятию

Фото: Вертолетная площадка Януковича ((acebook.com/LlutsenkoYuri)

Объект официально перешел в управление общины Киева

Национальное агентство Украины по вопросам розыска и управления коррупционными активами (АРМА) передало КВЦ "Парковый" коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Transparency International Украина в Twitter.

"Агентство по розыску и менеджменту активов приняло от прокуратуры Киева и передало выбранному на конкурсе управляющему КВЦ "Парковый" (известный больше, как "вертолетная площадка Януковича")", - говорится в сообщении Transparency International.

Напомним, что 11 октября Национальное агентство Украины по вопросам розыска и управления коррупционными активами (АРМА) определилось с компанией, которая будет управлять имуществом КВЦ "Парковый". В ходе заседания тендерным комитетом АРМА управляющим активами КВЦ "Парковый" выбрано коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения", которое создано согласно решению Киевского городского совета.

Напомним, что в октябре 2010 года прокуратура передала так называемую "вертолетную площадку" бывшего президента Виктора Януковича в управление государственного предприятия. Площадка находится на Парковой аллее рядом с правительственным кварталом в Киеве.