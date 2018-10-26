"Вертолітний майданчик Януковича" можуть використати для санітарної авіації, - КМДА

Фото: КВЦ "Парковий" (facebook.com/LlutsenkoYuri)

У виставковому центрі "Парковий" будуть проводити загальноміські заходи

Прийнятий в управління вертолітний майданчик конгресно-виставкового центру "Парковий" можуть використовувати для санітарної авіації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз прокуратури Києва.

За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, КВЦ "Парковий" буде використовуватися в культурних і соціальних проектах. Крім того, за результатами ревізії вертолітного майданчика буде вирішено питання про його можливу експлуатацію в санітарній авіації.

"Ми не збираємося скасовувати заплановані в КВЦ "Парковий" заходи. Ми будемо міняти негативний імідж цього об'єкта, проводити загальноміські заходи і зробимо об'єкт відкритим для суспільства. Тобто в управлінні буде присутня, як економічна, так і соціальна складова", - зазначив він.

Зазначимо, на сьогодні КВЦ "Парковий" арештовано в рамках кримінального провадження. Після завершення кримінальних проваджень майно можуть конфіскувати на користь держави або повернути власнику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "вертолітний майданчик Януковича" передали київському комунальному підприємству.

Зазначимо, в жовтні 2017 року журналісти програми "Схеми" заявили, що "вертолітний майданчик Януковича продовжує контролювати його оточення.

Генеральна прокуратура з 2014 року розслідує справу про зловживання службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою стосовно власника "Паркового" - ТОВ "Амадеус Ко". Власника пов'язують з екс-президентом України Віктором Януковичем.