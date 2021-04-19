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Вертолет NASA провел первый полет на Марсе

Автор: Игорь Литвиненко

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.

Трансляцию вело американское космическое агентство.

Во время полета работали камеры на вертолете. Также процесс снимал с расстояния ровер Perseverance. Однако пока данные из вертолета расшифровываются.

При этом NASA уже получило данные и подтверждение телеметрии. Она подтвердила, что аппарат совершил успешный подъем, задержку завис и успешную сел на поверхность.

Напомним, Ingenuity должен был совершить 90-секунтный полет над поверхностью Марса на высоте трех метров. За полетом на дистанции в более чем 60 метров будет наблюдать марсоход Perseverance.

Напомним, изначально первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планировался на прошлой неделе, 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале апреля вертолет Ingenuity пережил первую морозную ночь на Марсе.

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