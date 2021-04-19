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NASA проведет трансляцию первого полета вертолета на Марсе

Новина українською → Марс, Понедельник 19 апреля 2021 11:31
NASA проведет трансляцию первого полета вертолета на Марсе Фото: старт полета вертолета NASA запланирован на 13:15 по Киеву (nasa.gov)
Автор: Игорь Литвиненко

На сегодня, 19 апреля, запланирован первый полет вертолета Ingenuity в рамках миссии на Марсе. Запуск вертолета ожидается в 13:15 по киевскому времени.

Трансляцию полета будет вести NASA.

Вертолет Ingenuity должен будет совершить 90-секунтный полет над поверхностью Марса на высоте трех метров. За полетом на дистанции в более чем 60 метров будет наблюдать марсоход Perseverance.

Данный полет в космическом агентстве называют очень рисковым, ведь атмосфера Марса очень разрежена - давление в 170 раз меньше земной.

Вертолет Ingenuity прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance, который приземлился 18 февраля. он оснащен HD-камерой и камерой с солнечным трекером для навигации, а также передатчиком данных на ровер. Его масса составляет 1,8 кг, а высота 0,8 м. Радиус полета вертолета до 300 м при максимальной высоте до 10 м. Он может развивать скорость до 10 м/с.

Напомним, изначально первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планировался на прошлой неделе, 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале апреля вертолет Ingenuity пережил первую морозную ночь на Марсе.

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