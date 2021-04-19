Вертоліт NASA провів перший політ на Марсі

Безпілотний вертоліт NASA Ingenuity здійснив перший випробувальний політ на Марсі. Літальний апарат здійснив успішну посадку на поверхню Червоної планети.
Трансляцію вело американське космічне агентство.
Під час польоту працювали камери на вертольоті. Також процес знімав з відстані ровер Perseverance. Однак поки дані з вертольота розшифровуються.
При цьому NASA вже отримало дані і підтвердження телеметрії. Вона підтвердила, що апарат здійснив успішний підйом, затримку завис і успішну сів на поверхню.
Нагадаємо, Ingenuity повинен був вчинити 90-секунтный політ над поверхнею Марса на висоті трьох метрів. За польотом на дистанції в більш ніж 60 метрів буде спостерігати марсохід Perseverance.
Нагадаємо, спочатку перший політ вертольота Ingenuity на Марсі планувався на минулого тижня, 11 квітня, але через можливу технічну несправність його відклали.
Раніше РБК-Україна писало, що на початку квітня вертоліт Ingenuity пережив першу морозну ніч на Марсі.