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Вертолет, бомбардировщик и БПЛА: стали известны все сбитые воздушные цели армии РФ

Фото: Сбитый российский самолет (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные на Восточном направлении уничтожили один вражеский самолет (предположительно, истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении – БпЛА "Форпост".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск сбила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10". По информации Военно-Морских Сил, ПВО моряков сегодня поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из подлодок.

Напомним, с конца мая украинские войска перешли в контрнаступление на отдельных участках на юге страны. В частности, было продвижение на несколько километров в районе Давыдова Брода.

В то же время в Министерстве обороны объяснили, что детали контрнаступательных операций не разглашаются, пока военные окончательно не закрепятся на тех или иных позициях.

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