В Минобороны объяснили, почему не сообщают об успехах контрнаступления ВСУ

Объявлять об успешных контрнаступательных действиях украинских войск можно лишь после окончательного закрепления ВСУ на тех или иных позициях. Поскольку преждевременные заявления могут навредить, активизировав действия врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Ситуация на востоке и юге неоднородна, поэтому нельзя однозначно говорить, что где-то мы только теряем или только контрнаступление. Ситуация разная по разным точкам и бои это всегда динамика", - рассказала Маляр.

Она пояснила, до того момента, как закрепится украинская армия на определенном рубеже ситуация может меняться несколько раз.

"Поэтому окончательно говорить что такой то населенный пункт уже наш можно только после закрепления там ВСУ", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, политика и Минобороны и ВСУ - это не объявлять преждевременно результаты, хоть и проводятся контрнаступательные операции на определенных направлениях до тех пор, пока ВСУ не закрепятся там.

"Преждевременное объявление такой информации обычно активизирует врага. Поэтому, у нас есть направления, где враг наступает и мы мощно сопротивляемся, а есть направления, где мы осуществляем контрнаступление и у нас есть успехи", - резюмировала заместитель главы Минобороны.

Напомним, как рассказал президент Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины имеют успехи в Харьковской и Херсонской областях и остаются хозяевами ситуации на фронте.

Добавим, недавно ВСУ перешли в контрнаступление по нескольким направлениям в Херсонской области.

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