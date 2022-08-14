Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Вооруженным силам Украины за минувшие сутки удалось ликвидировать 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 550 военных.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 14 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 43550 (+150) человек ликвидировано;
- танков - 1864 (+8);
- боевых бронированных машин - 4126 (+11);
- артиллерийских систем - 980 (+2);
- РСЗО - 261 (+0);
- средства ПВО - 136 (+0);
- самолетов - 233 (+0);
- вертолетов - 194 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 784 (+5);
- крылатые ракеты - 187 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3039 (+3);
- специальной техники - 91 (+0).