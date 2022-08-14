Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
Збройним силам України за минулу добу вдалося ліквідувати 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 550 військових.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 14 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43550 (+150) осіб ліквідовано;
- танків - 1864 (+8);
- бойових броньованих машин - 4126 (+11);
- артилерійських систем - 980 (+2);
- РСЗВ - 261 (+0);
- засоби ППО - 136 (+0);
- літаків - 233 (+0);
- вертольотів - 194 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 784 (+5);
- крилаті ракети - 187 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3039 (+3);
- спеціальної техніки - 91 (+0).