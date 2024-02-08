Верстати і не тільки. Тайвань розширив експортні обмеження проти Росії та Білорусі

Зазначається, що заборона набуде чинності 8 березня. Її метою стане недопущення використання російськими військовими високотехнологічних тайванських технологій і продукції у війні проти України.

Уряд Тайваню 2023 року запровадив контроль над експортом низки високопродуктивних верстатів до Росії і Білорусі та розширює сферу експортних обмежень до 77 додаткових продуктів, щоб відповідати посиленим експортним санкціям, запровадженим Європейським союзом, США і Японією.

Які товари потраплять під обмеження

Товари, додані до нового списку експортного контролю, включають:

верстати з ЧПК;

обробні центри;

токарні верстати;

фрезерні та шліфувальні верстати.

За словами чиновника, торік експорт Тайваню із 77 товарів до Росії сягнув 45 мільйонів доларів, що становить 1,47% від загального обсягу експорту Тайваню до Росії.

Представник Мінекономіки також звернувся до тайванських виробників, які експортують продукцію до таких країн, як Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати, що, як вважається, мають високий ризик перевідвантаження продукції, не переспрямовувати поставки в Росію та Білорусь.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Тайвань став найважливішим постачальником металообробних верстатів до Росії після почату повномасштабної війни в Україні.

Зазначається, що верстаки потрібні для виробництва озброєння. Раніше ці верстаки постачали росіянам Німеччина, Японія і Швейцарія, але вони пішли з ринку, а китайські верстати недостатньо якісні.

Пізніше Тайвань вирішив посилити експортний контроль санкційних товарів до Росії. Штрафи за передачу технологій, металообробних верстатів та інших товарів збільшили у 15 разів.