ua en ru
Сб, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тайвань збільшив у 15 разів штрафи за передачу Росії санкційних товарів

Тайвань, Субота 03 лютого 2024 14:08
UA EN RU
Тайвань збільшив у 15 разів штрафи за передачу Росії санкційних товарів Фото: Тайвань збільшив у 15 разів штрафи за передачу Росії верстаків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Тайвань посилює експортний контроль санкційних товарів до Росії. Штрафи за передачу технологій, металообробних верстатів та інших товарів збільшують у 15 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus Taiwan.

Міністерство економіки Тайваню вчора, 2 лютого, заявило, що посилило контроль над експортом товарів, щоб запобігти їх використанню Росією у війні проти України.

"Крім того, штраф за перші порушення експорту до Росії було збільшено більш ніж у 15 разів до 1 мільйона нових тайваньських доларів (32 055 доларів США)", - зазначають у відомстві.

Влада Тайваню також має намір посилити контроль за постачаннями до Росії та Білорусі тайванських технологій через треті країни. Йдеться про Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати.

Також Мінекономіки Тайваню включило російську компанію iMachine до списку санкцій. Наразі до списку внесли майже 1900 суб'єктів.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Тайвань став найважливішим постачальником металообробних верстатів до Росії після почату повномасштабної війни в Україні.

Зазначається, що верстаки потрібні для виробництва озброєння. Раніше ці верстаки постачали росіянам Німеччина, Японія і Швейцарія, але вони пішли з ринку, а китайські верстати недостатньо якісні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Тайвань
NEWS
Переведення годинників 2024. Коли Україна перейде на літній час і хто ще у світі так робить
Переведення годинників 2024. Коли Україна перейде на літній час і хто ще у світі так робить
DAILY
Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву