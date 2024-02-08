Станки и не только. Тайвань расширил экспортные ограничения против России и Беларуси

Тайвань добавил 77 позиций в список товаров, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен.
Об этом заявило Министерство экономики Тайваня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus Taiwan.
Отмечается, что запрет вступит в силу 8 марта. Его целью станет недопущение использования российскими военными высокотехнологичных тайваньских технологий и продукции в войне против Украины.
Правительство Тайваня в 2023 году ввело контроль над экспортом ряда высокопроизводительных станков в Россию и Беларусь и расширяет сферу экспортных ограничений до 77 дополнительных продуктов, чтобы соответствовать усиленным экспортным санкциям, введенным Европейским союзом, США и Японией.
Товары, добавленные в новый список экспортного контроля, включают:
По словам чиновника, в прошлом году экспорт Тайваня из 77 товаров в Россию достиг 45 миллионов долларов, что составляет 1,47% от общего объема экспорта Тайваня в Россию.
Представитель Минэкономики также обратился к тайваньским производителям, экспортирующим продукцию в такие страны, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, которые, как считается, имеют высокий риск переотгрузки продукции, не перенаправлять поставки в Россию и Беларусь.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Тайвань стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию после начала полномасштабной войны в Украине.
Отмечается, что верстаки нужны для производства вооружения. Ранее эти станки поставляли россиянам Германия, Япония и Швейцария, но они ушли с рынка, а китайские станки недостаточно качественные.
Позже Тайвань решил ужесточить экспортный контроль санкционных товаров в Россию. Штрафы за передачу технологий, металлообрабатывающих станков и других товаров увеличили в 15 раз.
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