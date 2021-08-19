Вероятный заказчик поджога венгерского центра в Ужгороде умер в Москве

В Москве (Российская Федерация) умер главный редактор ультраправого журнала Zuerst! Мануэль Оксенрайтер, который является предполагаемым заказчиком поджога офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде в 2018 году. Причина смерти - сердечный приступ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zuerst!.
Сообщается, что 45-летний журналист и бывший помощник депутата от партии "Альтернатива для Германии" умер 18 августа. C 2019 года Оксенрайтер преимущественно проживалв Москве после того, как прокуратура Берлина начала расследование в отношении него по подозрению в подстрекательстве к поджогу венгерского центра на Закарпатье.
Также сообщается, что он провел неделю в коме после очередного сердечного приступа. У него были проблемы со здоровьем после первого приступа в 2014 году.
Напомним, в январе 2019 года на суде в Польше организатор поджога Михал Прокопович назвал Оксенрайтера заказчиком. По его словам, журналист заплатил за нападение 1 500 евро.
В марте прошлого года польский суд вынес приговоры фигурантам - Прокопович получил три года тюрьмы, исполнители поляки Адриан Марглевский и Томаш Шимковяк - 2 и 1 год лишения свободы.
Целью нападения было представить поджог как акцию украинских неонацистов - фасад здания надо было расписать их символикой. Попыток нападения на Общество венгерской культуры было две, а после первой неудачной все трое поджигателей попали на камеры видеонаблюдения.