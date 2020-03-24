ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Польше вынесли приговоры по делу о поджоге Общества венгров в Ужгороде

Новости » Происшествия     24.03.2020 - 13:16
В Польше вынесли приговоры по делу о поджоге Общества венгров в Ужгороде
Фото: последствия поджога в 2018 году (zak.gp.gov.ua)

Организатор и исполнители получили тюремные сроки

Польский суд вынес приговор обвиняемым в поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Krakowska.

Сообщается, что суд в Кракове признал обвиняемых в поджоге виновными в совершении террористического акта. Организатора преступления Михала Прокоповича - члена пророссийской партии Zmiana и неонациста - приговорили к трем годам тюрьмы. Исполнители поджога Адриан Марглевский и Томаш Шимковяк получили, соответственно, 2 и 1 год лишения свободы.

Кроме того, обвиняемых обязали уплатить штрафы и возместить убытки. Обвинение утверждало, что подсудимые пытались подорвать украинскую политическую систему и усугубить конфликт между украинцами и венграми. В итоге суд согласился с тем, что поджог офиса Общества венгров Закарпатья был терактом.

Напомним, в январе прошлого года стало известно, что за поджог венгерского союза в Ужгороде будут судить троих поляков.

МИД Украины в 2018 году назвал поджог заказной провокацией. В результате пожаров жертв и пострадавших не было.

УЗ назначила на завтра дополнительный поезд из Польши в Киев В Венгрии число жертв коронавируса выросло до 6
Новости Украины УжгородПольшаВенгрияподжогприговор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь