В Польше вынесли приговоры по делу о поджоге Общества венгров в Ужгороде

Фото: последствия поджога в 2018 году (zak.gp.gov.ua)

Организатор и исполнители получили тюремные сроки

Польский суд вынес приговор обвиняемым в поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Krakowska.

Сообщается, что суд в Кракове признал обвиняемых в поджоге виновными в совершении террористического акта. Организатора преступления Михала Прокоповича - члена пророссийской партии Zmiana и неонациста - приговорили к трем годам тюрьмы. Исполнители поджога Адриан Марглевский и Томаш Шимковяк получили, соответственно, 2 и 1 год лишения свободы.

Кроме того, обвиняемых обязали уплатить штрафы и возместить убытки. Обвинение утверждало, что подсудимые пытались подорвать украинскую политическую систему и усугубить конфликт между украинцами и венграми. В итоге суд согласился с тем, что поджог офиса Общества венгров Закарпатья был терактом.

Напомним, в январе прошлого года стало известно, что за поджог венгерского союза в Ужгороде будут судить троих поляков.

МИД Украины в 2018 году назвал поджог заказной провокацией. В результате пожаров жертв и пострадавших не было.