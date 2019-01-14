Подозреваемый в поджоге венгерского центра в Ужгороде назвал заказчика

Фото: журналист Мануэль Оксенрайтер (manuelochsenreiter.com)

Заказчиком поджога Общества венгерской культуры был немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер

Заказчиком поджога офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде был немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что сегодня на суде в Польше над подозреваемыми в нападении на Общество венгерской культуры организатор поджога Михал Прокопович назвал заказчиком журналиста из Германии Мануэля Оксенрайтера. Отметим, Оксенрайтер известен прокремлевскими взглядами, является главным редактором неонацистского журнала Zuerst!

"Все действия были осуществлены согласно с четкими инструкциями Оксенрайтера. Моей инициативы в этом не было. Основной целью было не разжечь межнациональную вражду, а скомпрометировать "украинских бандеровцев", - заявил Прокопович.

Напомним, ранее сообщалось, что за поджог венгерского союза в Ужгороде будут судить троих поляков. По версии следствия, Прокопович завербовал еще двух поляков, предоставил им деньги на зажигательную смесь, а также мобильные телефоны и сим-карты. Исполнители должны были поджечь здание и предоставить записи в качестве доказательств.

В марте 2018 года полиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде.