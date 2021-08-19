Ймовірний замовник підпалу угорського центру в Ужгороді помер у Москві

У Москві (Російська Федерація) помер головний редактор ультраправого журналу Zuerst! Мануель Оксенрайтер, який є ймовірним замовником підпалу офісу Спілки угорської культури в Ужгороді у 2018 році. Причина смерті - серцевий напад.

Повідомляється, що 45-річний журналіст і колишній помічник депутата від партії "Альтернатива для Німеччини" помер 18 серпня. З 2019 року Оксенрайтер переважно проживав у Москві після того, як прокуратура Берліна почала розслідування щодо нього за підозрою в підбурюванні до підпалу угорського центру на Закарпатті.

Також повідомляється, що він провів тиждень в комі після чергового серцевого нападу. У нього були проблеми зі здоров'ям після першого нападу в 2014 році.