Вероятность высадки российского десанта на юге Украины 50 на 50, - эксперт

Бывший морской пехотинец, руководитель "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут уверен, что активное скопление российских войск в Черноморском регионе является "демонстрацией силы". Однако ударная группировка войск РФ способна и на наступательные действия.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Круговая оборона: как и где Россия может атаковать Украину".
По словам эксперта, на южном направлении у Украины нет противокорабельных ракетных комплексов. Единственный образец комплекса "Нептун" в марте поставлен на вооружение ВМС, но без боевых ракет и исключительно для обучения военных. На боевое дежурство новое оружие сможет заступить не раньше 2022 года.
До этого времени украинский берег от противника будут защищать морские пехотинцы, минные заграждения, артиллерийские дивизионы и боевая авиация, считает Чмут.
"Какая сейчас вероятность высадки российского десанта на украинское побережье? 50 на 50. Такая же, как и встретить на улице динозавра", - резюмировал военный эксперт.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что появились новые спутниковые снимки, подтверждающие стягивание российских войск к украинским границам. На них изображены самолеты и танки, и их гораздо больше, чем ожидали увидеть военные эксперты
При этом в РФ заявили, что наращивание боевых возможностей войск Южного военного округа происходит якобы "из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока".