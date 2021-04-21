Вероятность высадки российского десанта на юге Украины 50 на 50, - эксперт

Бывший морской пехотинец, руководитель "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут уверен, что активное скопление российских войск в Черноморском регионе является "демонстрацией силы". Однако ударная группировка войск РФ способна и на наступательные действия.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Круговая оборона: как и где Россия может атаковать Украину".

По словам эксперта, на южном направлении у Украины нет противокорабельных ракетных комплексов. Единственный образец комплекса "Нептун" в марте поставлен на вооружение ВМС, но без боевых ракет и исключительно для обучения военных. На боевое дежурство новое оружие сможет заступить не раньше 2022 года.

До этого времени украинский берег от противника будут защищать морские пехотинцы, минные заграждения, артиллерийские дивизионы и боевая авиация, считает Чмут.

"Какая сейчас вероятность высадки российского десанта на украинское побережье? 50 на 50. Такая же, как и встретить на улице динозавра", - резюмировал военный эксперт.