Імовірність висадки російського десанту на півдні України 50 на 50, - експерт

Колишній морський піхотинець, керівник "Українського мілітарного порталу" Тарас Чмут впевнений, що активне скупчення російських військ в Чорноморському регіоні є "демонстрацією сили". Однак ударне угруповання військ РФ здатне і на наступальні дії.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кругова оборона: як і де Росія може атакувати Україну".
За словами експерта, на південному напрямку в України немає протикорабельних ракетних комплексів. Єдиний зразок комплексу "Нептун" в березні поставлений на озброєння ВМС, але без бойових ракет і виключно для навчання військових. На бойове чергування нова зброя зможе заступить не раніше 2022 року.
До цього часу український берег від противника захищатимуть морські піхотинці, мінні загородження, артилерійські дивізіони і бойова авіація, вважає Чмут.
"Яка зараз ймовірність висадки російського десанту на українське узбережжя? 50 на 50. Така ж, як і зустріти на вулиці динозавра", - резюмував військовий експерт.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з'явилися нові супутникові знімки, що підтверджують стягування російських військ до українських кордонів. На них зображені літаки і танки, і їх набагато більше, ніж очікували побачити військові експерти.
При цьому в РФ заявили, що нарощування бойових можливостей військ Південного військового округу відбувається нібито "через спроби НАТО протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя та Близького Сходу".