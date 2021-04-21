RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Імовірність висадки російського десанту на півдні України 50 на 50, - експерт

Автор: Олег Черниш, Ігор Литвиненко

Колишній морський піхотинець, керівник "Українського мілітарного порталу" Тарас Чмут впевнений, що активне скупчення російських військ в Чорноморському регіоні є "демонстрацією сили". Однак ударне угруповання військ РФ здатне і на наступальні дії.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кругова оборона: як і де Росія може атакувати Україну".

За словами експерта, на південному напрямку в України немає протикорабельних ракетних комплексів. Єдиний зразок комплексу "Нептун" в березні поставлений на озброєння ВМС, але без бойових ракет і виключно для навчання військових. На бойове чергування нова зброя зможе заступить не раніше 2022 року.

До цього часу український берег від противника захищатимуть морські піхотинці, мінні загородження, артилерійські дивізіони і бойова авіація, вважає Чмут.

"Яка зараз ймовірність висадки російського десанту на українське узбережжя? 50 на 50. Така ж, як і зустріти на вулиці динозавра", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з'явилися нові супутникові знімки, що підтверджують стягування російських військ до українських кордонів. На них зображені літаки і танки, і їх набагато більше, ніж очікували побачити військові експерти.

При цьому в РФ заявили, що нарощування бойових можливостей військ Південного військового округу відбувається нібито "через спроби НАТО протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя та Близького Сходу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяКримвойска РФ
Читайте також
Посол США покине Москву, щоб порадитися з Байденом
Зеленський про допомогу Заходу проти агресії РФ: "Нам потрібна підтримка на полі, пліч-о-пліч"
РНБО готує різні сценарії реагування на стягування військ Росії
Прогноз погоди