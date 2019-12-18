Вероятность контракта с "Газпромом" до 1 января приближается к нулю, - Коболев

Вероятность подписания нового транзитного контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 года приближается к нулю. Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

Коболев выразил надежду, что новый контракт будет подписан. Однако, по его словам, вероятность подписания до 1 января 2020 года невелика.

"Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее", - отметил он.

Глава "Нафтогаза" напомнил о заявлениях с российской стороны, которые свидетельствуют о том, что вероятность подписания транзитного контракта с каждой минутой "приближается к нулю".

Напомним, трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия на министерском уровне относительно транспортировки газа по территории Украины состоятся 19 декабря в Берлине. Темой переговоров станут сроки долгосрочного контракта, объемы и тарифы. По итогам переговоров также возможно достижение политического соглашения по этим вопросам.

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина рассчитывает на конструктив со стороны участников трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-ЕС-Россия относительно транспортировки газа по территории Украины. По его словам, для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей.