Оржель озвучил позицию Украины перед трехсторонними переговорами по газу

Фото: Алексей Оржель (brdo.com.ua)

Министр надеется на долгосрочный газовый контракт

Украина рассчитывает на конструктив со стороны участников трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-ЕС-Россия относительно транспортировки газа по территории Украины, которые состоятся 19 декабря. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает пресс-служба министерства.

Как отметил Оржель, представители Украины едут на переговоры с сильной позицией.

"Для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей", - подчеркнул министр.

Оржель также заявил, что он ни в коем случае не будет отступать от защиты украинских интересов в газовых переговорах.

Напомним, бывший заместитель главы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович сообщил, что трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия на уровне министров пройдут 19 декабря 2019 года. Как отметил Шефчович, пришло время дать позитивный сигнал рынкам и потребителям.

Пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" 16 декабря сообщила, что никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с "Газпромом" на данный момент не достигнуто. По данным пресс-службы, между сторонами идут переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.