Ймовірність контракту з "Газпромом" до 1 січня наближається до нуля, - Коболєв

Вірогідність підписання нового транзитного контракту між Україною і Росією до 1 січня 2020 року наближається до нуля. Про це сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Коболєв висловив сподівання, що новий контракт буде підписаний. Однак, за його словами, вірогідність підписання до 1 січня 2020 року невелика.

"Сподіваюся, що контракт новий буде підписаний, але вже зараз можна говорити, що вірогідність підписання до 1 січня дуже маленька, але сподіваємося на краще", - зазначив він.

Глава "Нафтогазу" нагадав про заяви з боку російської сторони, які свідчать про те, що вірогідність підписання транзитного контракту з кожною хвилиною "наближається до нуля".

Нагадаємо, тристоронні переговори у форматі Україна-ЄС-Росія на рівні міністрів щодо транспортування газу по території України відбудуться 19 грудня в Берліні. Темою переговорів стануть терміни довгострокового контракту, обсяги і тарифи. За підсумками переговорів також можливе досягнення політичної угоди з цих питань.

Міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що Україна розраховує на конструктив з боку учасників тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія щодо транспортування газу по території України. За його словами, для України є пріоритетом підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу, що забезпечить стабільність на енергетичних ринках Європи і зниження цін для кінцевих споживачів.