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Вернули 324 пленных. С начала войны Украина и Россия провели 9 обменов

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Киев, Четверг 05 мая 2022 16:42
Вернули 324 пленных. С начала войны Украина и Россия провели 9 обменов Фото: освобожденные в рамках обмена пленными (t.me/vereshchuk_iryna)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабной войны России против Украины стороны провели 9 обменов пленными. Удалось освободить 324 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"С начала полномасштабного вторжения России с помощью СБУ проведено 9 обменов и возвращено в Украину 324 наших пленных", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что обмены готовили в рамках взаимодействия и системной работы Объединенного центра по поиску и освобождению пленных под патронатом президента Владимира Зеленского.

Также напоминают, что при наличии информации о незаконном лишении граждан Украины или их попадании в плен, следует обращаться на горячую линию:

Напомним, крайний обмен пленными прошел 30 апреля, когда украинской стороне удалось освободить 14 человек - 7 военнослужащих и 7 гражданских.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, Россия пытается обменять гражданских заложников на своих военных.

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