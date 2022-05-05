Вернули 324 пленных. С начала войны Украина и Россия провели 9 обменов

С начала полномасштабной войны России против Украины стороны провели 9 обменов пленными. Удалось освободить 324 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"С начала полномасштабного вторжения России с помощью СБУ проведено 9 обменов и возвращено в Украину 324 наших пленных", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что обмены готовили в рамках взаимодействия и системной работы Объединенного центра по поиску и освобождению пленных под патронатом президента Владимира Зеленского.

Также напоминают, что при наличии информации о незаконном лишении граждан Украины или их попадании в плен, следует обращаться на горячую линию: