Повернули 324 полонених. З початку війни Україна і Росія провели 9 обмінів

З початку повномасштабної війни Росії проти України сторони провели 9 обмінів полоненими. Вдалося звільнити 324 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії за допомогою СБУ проведено 9 обмінів і повернуто в Україну 324 наших полонених", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що обміни готували в рамках взаємодії та системної роботи Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених під патронатом президента Володимира Зеленського.

Також нагадують, що за наявності інформації про незаконне позбавлення громадян України або їх потрапляння в полон, слід звертатися на гарячу лінію: