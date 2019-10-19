Верланов: выполнение закона о РРО сделает украинцев богаче

Фото: Сергей Верланов (пресс-служба)

Электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными

Электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов в программе "Свобода слова Савика Шустера".

"В соответствии с законом, электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице контролирующего органа Государственной налоговой службы уже разработало бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все", - заявил Верланов.

Он подчеркнул, что с 1 января 2020 г. ГНС готова предоставить это решение в тестовом режиме для всех предпринимателей.

"Программа у нас уже есть, мы ее доделаем, приведем в соответствие к новому закону, и все смогут этим пользоваться, и это будет бесплатно", - отметил руководитель ГНС.

Также в своем выступлении Сергей Верланов отметил, что 35% украинской экономики не платит налоги в государственный бюджет, поскольку находится в "тени".

"Чтобы "теневая" экономика перестала быть "теневой" ее нужно посчитать. И именно эти законы о РРО и кэшбеке позволят подсчитать эту теневую экономику. Эти законы направлены на то, чтобы уравнять правила игры, чтобы все люди стали богаче", - заявил он.

Кроме того, руководитель налоговой поддержал инициативу президента о введении двухлетнего моратория на проверки для ФЛП.

"Маленьких предпринимателей проверять не нужно, маленьких предпринимателей нужно оберегать и защищать", - подчеркнул Верланов.

Напомним, 18 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленные на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизма кэшбека.