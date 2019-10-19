Верланов: виконання закону про РРО зробить українців багатшими

Фото: Сергій Верланов (прес-служба)

Електронні РРО, які будуть у смартфоні або планшеті, будуть безкоштовними

Електронні реєстратори розрахункових операцій будуть безкоштовними, тому українським підприємцям не доведеться витрачати додаткові кошти на касові апарати. Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Відповідно до закону, електронні РРО, які будуть у смартфоні або планшеті, будуть безкоштовними. Держава в особі контролюючого органу Державної податкової служби вже розробила безкоштовну програму, якою зможуть безкоштовно користуватися всі", - заявив Верланов.

“Електронні РРО будуть безкоштовними” - Верланов, голова Податкової “Електронні РРО будуть безкоштовними” - Верланов, голова Податкової Сергій Верланов, Голова Державної податкової служби України, в прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера: “В Україні 35% економіки в тіні. Той закон, що був прийнятий, дозволить порахувати цей сектор. Електронні РРО будуть безкоштовними. Держава в особі ДПА розробляє безкоштовну програму, якою зможуть користуватись усі. Маленьких підприємців треба не перевіряти, а оберігати і захищати.” Опубліковано Шустер LIVE Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.

Він підкреслив, що з 1 січня 2020 р. ДПС готова надати це рішення у тестовому режимі для всіх підприємців.

"Програма у нас вже є, ми її доробимо, приведемо у відповідність до нового закону, і всі зможуть цим користуватися, і це буде безкоштовно", - зазначив керівник ДПС.

“Закон створений для того, щоб гроші з’явились у всіх” - Верланов, голова Податкової “Закон створений для того, щоб гроші з’явились у всіх” - Верланов, голова Податкової “Я завжди казав, що найрозумніший український народ. Ми поспілкувались з 20 підприємцями в Бучі, і від них є два меседжі: по-перше “Податкова років 5 не приходить”, а другий - “в людей немає грошей, нікому купувати цей товар”. А закон направлений на те, щоб у всіх були гроші” - Сергій Верланов, Голова Державної податкової служби України, в прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера. Опубліковано Шустер LIVE Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.

Також у своєму виступі Сергій Верланов зазначив, що 35% української економіки не сплачує податків до державного бюджету, оскільки перебуває в "тіні".

"Щоб "тіньова" економіка перестала бути "тіньовою" її потрібно порахувати. І саме ці закони про РРО і кешбек дозволять підрахувати цю тіньову економіку. Ці закони спрямовані на те, щоб зрівняти правила гри, щоб всі люди стали багатшими", - заявив він.

Крім того, очільник податкової підтримав ініціативу президента щодо запровадження дворічного мораторію на перевірки для ФОПів.

"Маленьких підприємців перевіряти не потрібно, маленьких підприємців потрібно оберігати та захищати", - підкреслив Верланов.

Нагадаємо, 18 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, спрямовані на запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій та механізму кешбеку.