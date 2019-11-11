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Верланов разъяснил правила применения кассовых аппаратов при безналичных расчетах

Новости » Политика     11.11.2019 - 17:09
Верланов разъяснил правила применения кассовых аппаратов при безналичных расчетах
Фото: Сергей Верланов (прессслужба)

Предпринимателям, которые получают деньги переводом между текущими счетами, РРО не нужно

Любые переводы за товары или услуги с текущего счета физического лица предпринимателя (ФЛП), юридического или физического лица или через кассу банка на текущий счет ФЛП-упрощенца не потребуют использования регистраторов расчетных операций (РРО). Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов на своем Facebook, разъясняя положения законов относительно применения РРО.

"Юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом", - цитирует слова Верланова пресс-служба ГНС.

"Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для последующего их зачисления на текущий счет продавца", - отметил глава налоговой.

В то же время, если расчеты за товар или услугу произошли с использованием банковской платежной карты, то такая операция подпадает под определение "расчетной операции". В ГНС заметили, что действовала эта норма и ранее.

"Это не новая норма: требования относительно применения РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и ранее. Впрочем, мы понимаем, что существует много вопросов относительно нюансов и практических аспектов применения регистраторов расчетных операций при проведении таких расчетов. Поэтому совместно с Министерством финансов будем их разъяснять", - уточнил Верланов.

Напомним, в ГНС заверили, что новые законы о РРО не меняют правила упрощенной системы налогообложения, а наоборот направлены на их либерализацию.

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Новости Украины Государственная налоговая администрация УкраиныРРОкассовые аппаратыСергей Верланов
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