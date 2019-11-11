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Верланов роз'яснив правила застосування касових апаратів при безготівкових розрахунках

Новини » Політика     11.11.2019 - 17:09
Верланов роз'яснив правила застосування касових апаратів при безготівкових розрахунках
Фото: Сергій Верланов (пресслужба)

Підприємцям, які отримують гроші переказом між поточними рахунками, РРО не потрібне

Будь-які перекази за товари чи послуги з поточного рахунку фізичної особи підприємця (ФОПа), юридичної чи фізичної особи або через касу банка на поточний рахунок ФОПа-спрощенця не потребуватимуть використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Про це повідомив голова Державної податкової служби (ДПС) України Сергій Верланов на своєму Facebook, роз’яснюючи положення законів щодо застосування РРО.

"Юристи, консультанти, айтішники, інші самозайняті особи, в тому числі і ті, хто працює на третій групі спрощеної системи оподаткування, не мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій, якщо їх клієнти розраховуються з ними виключно у безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом", - цитує слова Верланова пресслужба ДПС.

"Також РРО не потрібні, якщо клієнт в касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця", - наголосив очільник податкової.

У той же час, якщо розрахунки за товар чи послугу відбулися із використанням банківської платіжної карти, то така операція підпадає під визначення "розрахункової операції". У ДПС зазначили, що діяла ця норма і раніше.

"Це не нова норма: вимоги щодо застосування РРО по операціях із застосуванням платіжних карток діяли і раніше. Втім, ми розуміємо, що існує багато запитань щодо нюансів і практичних аспектів застосування реєстраторів розрахункових операцій при проведенні таких розрахунків. Тому спільно із Міністерством фінансів будемо їх роз’яснювати", - уточнив Верланов.

Нагадаємо, у ДПС запевнили, що нові закони про РРО не змінюють правила спрощеної системи оподаткування, а навпаки спрямовані на їхню лібералізацію.

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