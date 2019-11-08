Верланов: ГНС увеличивает поступления в бюджет благодаря борьбе со схемами и минимизаторами

Фото: Сергей Верланов (из открытых источников)

Верланов рассказал, за счет чего происходит увеличение поступлений в бюджет

Увеличение поступлений в бюджет происходит не за счет давления на бизнес, а благодаря эффективному внедрению новых подходов к администрированию налогов, которые исповедует команда Государственной налоговой службы (ГНС). Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

Так, в январе-октябре в общий фонд государственного бюджета плательщиками перечислено 489,9 млрд грн налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Те мероприятия, которые мы проводим для детенизации экономики, в частности отслеживание цепей поставок, борьба с конвертационными центрами, минимизаторами, "серым" сегментом экономики, дают кумулятивный эффект. Мы не только выполняем и перевыполняем план по налогу на прибыль, но также по важным государствосоздающим налогам – с доходов физических лиц и на добавленную стоимость", - рассказал Верланов.

"Эта экосистема, которая есть, она делает бизнес и нашу налоговую базу здоровее, соответственно – шире, больше. Мы не за счет давления, не за счет переплат, а за счет расширения базы, собственно, и перевыполняем задание по наполнению бюджета", - подчеркнул глава налоговой.

Также, по словам Верланова, новая налоговая служба не допускает блокировки накладных предприятий реального сектора экономики.

"Мы очень тщательно работаем по критериям и строго относимся к нарушениям в этом вопросе, прилагаем максимум усилий для того, чтобы реальный бизнес чувствовал себя лучше, свободнее и более конкурентным", – подчеркнул Верланов.

Кроме этого, Верланов рассказал о радикальной реформе налоговых проверок, которая сейчас продолжается. По его словам, это – "боль предпринимателей", синоним всего плохого, что происходит в налоговой.

"Наша цель – не плодить, а радикально уменьшить количество аудитов, которые ни к чему не приводят, по которым уже есть решения судов...", - заявил он.

Также Верланов подчеркнул, что в контексте активного реформирования налоговой переход ГНС к единому юридическому лицу значится одним из главных приоритетов.

"Переход к единому юридическому лицу по всей Украине позволит нам оптимизировать и функции, и управленческую сеть. Возможно, мы сместим акценты и высвободим людей из функций, которые дублируются, в те функции, которые нам надо улучшать, например, в сервисное обслуживание и колл-центры", - отметил председатель налоговой.

Напомним, в ГНС заверили, что новейшие программные РРО и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.