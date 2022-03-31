Не верим ни в какие красивые словесные конструкции, - Зеленский об "отводе" российских войск
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "отвод" российских войск из Киевской и Черниговской областей. Он заявил, что не верит ни в какие слова, а полагается на реальную ситуацию на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.
"Мы никому не верим - ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация в поле боя. И сейчас - это главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - заявил глава государства.
Кроме того, президент отметил, что это не отвод войск оккупантов, а результат работы украинской армии, которая заставила врага отступить. Он также заявил, что наблюдается стягивание российских войск на Донбассе и военные ВСУ к этому готовятся.
Напомним, член украинской делегации Александр Чалый назвал условие для нейтралитета Украины. Он подчеркнул, что Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.
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