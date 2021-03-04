Верификация субсидий: незаконные выплаты вернут в госбюджет

Незаконные социальные выплаты могут быть возвращены в государственный бюджет. По каждому случаю проводится дополнительная проверка, после чего будут обращения в суд.
Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию "Сегодня".
Как отметил министр верификация - это полномочия Минфина. В 2020 году была получена информация для проведения верификации выплат на общую сумму 455 млрд грн. По 1,6 млрд грн Минфином обнаружены различные несоответствия информации о получателях соцвыплат в реестрах, базах данных и т.д.
"Мы разослали около 2,5 млн рекомендаций соответствующим органам провести дополнительную проверку по каждому случаю. И по результатам этих проверок должны быть приняты справедливые и обоснованные решения по дальнейшим выплатам реципиентам", - сказал Марченко.
По его словам, если оценивать структуру нарушений и несоответствий, то в 70% случаях речь идет о жилищных субсидиях. Минфин разослал более 1,7 млн рекомендаций, по льготам - 506 тысяч, по соцпомощи - 170 тысяч, по страховым выплатам - 4,8 тысяч, по безработице - 4,4 тысяч и по пенсионным выплатам - 46 тысяч рекомендаций.
"Допускаю, что в некоторых случаях после дополнительных проверок органы, которые начисляли выплаты, могут обращаться в суд о возвращении средств в бюджет", - сообщил министр.
Отметим, в декабре 2019 года вступил в силу закон о верификации пенсий и других государственных выплат. Законом, в частности, вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
Напомним, в Украине с 1 января 2021 года вводится превентивная верификация информации, которая подается гражданами при обращении за государственной помощью. Министерство финансов создало информационно-аналитическую платформу верификации, объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.