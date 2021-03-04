Верифікація субсидій: незаконні виплати повернуть до держбюджету

Як зазначив міністр верифікація - це повноваження Мінфіну. У 2020 році була отримана інформація для проведення верифікації виплат на загальну суму 455 млрд грн. По 1,6 млрд грн Мінфіном виявлені різні невідповідності інформації про отримувачів соцвиплат в реєстрах, базах даних і т. д.

"Ми розіслали близько 2,5 млн рекомендацій відповідним органам провести додаткову перевірку по кожному випадку. І за результатами цих перевірок повинні бути прийняті справедливі і обґрунтовані рішення щодо подальших виплат реципієнтам", - сказав Марченко.

За його словами, якщо оцінювати структуру порушень і невідповідностей, то в 70% випадках мова йде про житлові субсидії. Мінфін розіслав понад 1,7 млн рекомендацій, по пільгам - 506 тисяч, за соцдопомоги - 170 тисяч, за страховими виплатами - 4,8 тисяч, по безробіттю - 4,4 тисяч і по пенсійним виплатам - 46 тисяч рекомендацій.

"Допускаю, що в деяких випадках після додаткових перевірок органи, які нараховували виплати, можуть звертатися до суду про повернення коштів до бюджету", - повідомив міністр.