Верифікація Starlink: постачальник терміналів оцінив, чи потрібні обмеження зараз

Чому в Україні запровадили верифікацію Starlink

За словами Калініченка, питання про те, як закрити росіянам доступ до Starlink, стало гострим після першого прильоту в потяг, коли влетів дрон.

Перший місяць впровадження "білих списків" був хаосом, зазначив співрозмовник, але згодом держава підключила "Нову пошту" та "Укрпошту". За правилами компанія критичної інфраструктури може верифікувати від юрособи необмежену кількість терміналів, звичайна юрособа - до десяти, а громадянин має особисто прийти з терміналом до ЦНАП.

Водночас Калініченко поставив під сумнів доцільність обмежень зараз.

"Ворог активно застосовує безпілотники і досягає мети. Останні прильоти по заправних комплексах - точно в ціль. При тому, що у них немає Starlink", - пояснив свою думку Калініченко.

За його словами, якщо вороги вже так діють, виникає питання, чи потрібне це обмеження зараз. Деякі клієнти зі сфери бізнесу, за його словами, скаржаться, що через обмеження швидкості змушені зупинятися або їхати зі швидкістю до 75 км/год, коли їм потрібно бути на звʼязку. Але, наголосив він, це "незмірно краще, ніж узагалі не мати зв'язку".

"Верифікація Starlink зберегла багато життів, у цьому я впевнений. Але чи доцільна вона зараз? Скоріш за все, поки що так", - сказав Калініченко.

Що відомо про "Рассвет" і чи під загрозою постачання

Одним із аргументів на користь збереження обмежень він назвав те, що росіяни розбудовують власну супутникову систему "Рассвет". За публічною оцінкою ГУР, вона поки може працювати фрагментарно, а підтверджених даних про масштаб її практичного застосування в Adaptis немає.

Окремо Калініченко розповів, що на фронті, за його словами, кажуть: ворог розгортає дуже багато систем і вже навчився успішно глушити Starlink. Якщо не буде протидії, то через деякий час Starlink, можливо, взагалі не працюватиме на лінії бойового зіткнення, зазначив він.

Щодо постачань, то Калініченко не вважає, що вони під великою загрозою. Через критичну роль Starlink для України будь-яке обмеження його роботи майже напевно стало б предметом переговорів між Україною, США, партнерами та SpaceX, пояснив він. Starlink він назвав найдоступнішим та одним із найякісніших засобів звʼязку для війська.

За його словами, держава забезпечує свої контракти через Польщу та деякі інші країни за окремими домовленостями зі SpaceX - це кілька десятків тисяч терміналів щомісяця. Альтернатив, на його думку, поки немає, адже в Україні відсутні свої системи супутникового звʼязку.

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