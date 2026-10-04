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Starlink - не вихід: в Мінцифри пояснили, чому супутник не підійде для квартири

08:10 04.10.2026 Нд
1 хв
aimg Дмитро Левицький
Starlink - не вихід: в Мінцифри пояснили, чому супутник не підійде для квартири Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
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Супутниковий зв'язок Starlink не підходить для повноцінної заміни домашнього інтернету в міській квартирі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько.

Чому термінал не підійде для квартири

Starlink може слугувати резервним або кризовим варіантом зв'язку в місцях, де відсутні інші технічні можливості вийти в мережу, однак це не пряма альтернатива дротовому інтернету.

"Для роботи Starlink потрібен спеціальний термінал із доступом до відкритого неба, адже він отримує сигнал із супутника. Тому для квартири просто встановити його всередині приміщення не вийде. Зазвичай обладнання розміщують на даху або в іншому місці, де немає перешкод для сигналу", - пояснив Прибитько.

Що краще обрати для міста

Для більшості квартир заступник міністра радить організувати енергонезалежний домашній інтернет із резервним живленням, зокрема під'єднати оптоволоконну мережу xPON.

"А Starlink розглядати саме як додатковий кризовий варіант", - додав він.

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