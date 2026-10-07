ua en ru
Ср, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Росіяни показали термінали "Рассвета": їх можуть залучити до керування БпЛА над Україною

08:03 07.10.2026 Ср
3 хв
aimg Лев Шевченко
Росіяни показали термінали "Рассвета": їх можуть залучити до керування БпЛА над Україною Фото: термінали "Рассвет" ("Бюро 1440")
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Російська компанія "Бюро 1440" представила три термінали для супутникової системи "Рассвет" - аналоги Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на Telegram-канал "Бюро 1440".

Які термінали представили

У російського розробника аналога Starlink розповіли, що розробили три абонентські термінали.

Першим представили "1440.УЛЬТРА" - серійний пристрій із максимальною продуктивністю та швидкістю передавання даних до 700 Мбіт/с. Як зазначається, він призначений для підключення до супутникового зв'язку промислових підприємств, віддалених територій, інфраструктурних об'єктів і техніки.

Росіяни показали термінали &quot;Рассвета&quot;: їх можуть залучити до керування БпЛА над Україною
Фото: термінал "Рассвет" ("Бюро 1440")

Другий термінал, "1440.ЗЕМЛЯ", розроблений для залізничного транспорту. За словами компанії держави-агресора, він забезпечуватиме роботу сервісу на рухомому складі за швидкості руху до 400 км/год.

Третій, "1440.МІНІ", аналог Starlink Mini - концепт компактного пристрою з цільовою швидкістю передавання даних близько 100 Мбіт/с. Він розрахований на підключення невеликої кількості користувачів і може використовуватися як переносний засіб зв'язку для рятувальних бригад, екіпажів екстрених служб та в інших сценаріях мобільного використання.

За призначенням, характеристиками та габаритами "1440.УЛЬТРА" є аналогом стандартного термінала Starlink Standard, а "1440.ЗЕМЛЯ" - аналогом Starlink Performance. "1440.МІНІ" за концепцією відповідає Starlink Mini, але поки існує лише у вигляді концепту.

За своїми характеристиками подібні термінали в перспективі можуть встановлюватися на російські ударні безпілотники для атак по Україні.

"Бюро 1440" зараз розгортає низькоорбітальну систему супутникового зв'язку "Рассвет".

У березні 2026 року компанія вивела на орбіту перші 16 супутників цільової групи, а в липні - ще 16 апаратів. За заявою компанії, система використовує технологію 5G NTN для зв'язку між супутниками та наземними терміналами, а між самими супутниками - лазерний зв'язок. Під час випробувань компанія заявляла про передавання даних між космічними апаратами на відстані до 1000 км зі швидкістю до 10 Гбіт/с.

Читайте також: Що відомо про російський комплекс "Рассвет", який повинен замінити Starlink

Як писало РБК-Україна, запуск 16 супутників 23 березня відбувся із затримкою приблизно на три місяці через проблеми з виробництвом. За російським федеральним проєктом, у 2026 році мають розгорнути 156 апаратів, у 2027-му - 292, що дозволить запустити повноцінний комерційний сервіс, а у 2028-му - 318.

У березні повідомлялося, що Росія вивела на орбіту й узяла під управління перші 16 серійних супутників угруповання "Рассвет", яке позиціонують як свій аналог Starlink. Наприкінці травня радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що ці апарати працюють у тестовому режимі, а для стабільного зв'язку знадобиться щонайменше 200–250 супутників. За його словами, на той момент проєкт не мав ознак і фактів військового використання.

Другий серійний запуск відбувся 19 липня: за оцінками незалежних баз, партія складалася з 16 апаратів. Для заявленого цілодобового покриття, як писало РБК-Україна, потрібно понад 250 супутників. Водночас "Бюро 1440" і російська залізниця готують інтеграцію супутникового зв'язку в 135 швидкісних поїздів "Сапсан" і "Ластівка", а ще один проєкт "Мегафону" та "Бюро 1440" поєднує супутниковий термінал із переносною базовою станцією 4G і 5G.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України
Аналітика
Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла