Росіяни показали термінали "Рассвета": їх можуть залучити до керування БпЛА над Україною
Російська компанія "Бюро 1440" представила три термінали для супутникової системи "Рассвет" - аналоги Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на Telegram-канал "Бюро 1440".
Які термінали представили
У російського розробника аналога Starlink розповіли, що розробили три абонентські термінали.
Першим представили "1440.УЛЬТРА" - серійний пристрій із максимальною продуктивністю та швидкістю передавання даних до 700 Мбіт/с. Як зазначається, він призначений для підключення до супутникового зв'язку промислових підприємств, віддалених територій, інфраструктурних об'єктів і техніки.
Другий термінал, "1440.ЗЕМЛЯ", розроблений для залізничного транспорту. За словами компанії держави-агресора, він забезпечуватиме роботу сервісу на рухомому складі за швидкості руху до 400 км/год.
Третій, "1440.МІНІ", аналог Starlink Mini - концепт компактного пристрою з цільовою швидкістю передавання даних близько 100 Мбіт/с. Він розрахований на підключення невеликої кількості користувачів і може використовуватися як переносний засіб зв'язку для рятувальних бригад, екіпажів екстрених служб та в інших сценаріях мобільного використання.
За призначенням, характеристиками та габаритами "1440.УЛЬТРА" є аналогом стандартного термінала Starlink Standard, а "1440.ЗЕМЛЯ" - аналогом Starlink Performance. "1440.МІНІ" за концепцією відповідає Starlink Mini, але поки існує лише у вигляді концепту.
За своїми характеристиками подібні термінали в перспективі можуть встановлюватися на російські ударні безпілотники для атак по Україні.
"Бюро 1440" зараз розгортає низькоорбітальну систему супутникового зв'язку "Рассвет".
У березні 2026 року компанія вивела на орбіту перші 16 супутників цільової групи, а в липні - ще 16 апаратів. За заявою компанії, система використовує технологію 5G NTN для зв'язку між супутниками та наземними терміналами, а між самими супутниками - лазерний зв'язок. Під час випробувань компанія заявляла про передавання даних між космічними апаратами на відстані до 1000 км зі швидкістю до 10 Гбіт/с.
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Як писало РБК-Україна, запуск 16 супутників 23 березня відбувся із затримкою приблизно на три місяці через проблеми з виробництвом. За російським федеральним проєктом, у 2026 році мають розгорнути 156 апаратів, у 2027-му - 292, що дозволить запустити повноцінний комерційний сервіс, а у 2028-му - 318.
У березні повідомлялося, що Росія вивела на орбіту й узяла під управління перші 16 серійних супутників угруповання "Рассвет", яке позиціонують як свій аналог Starlink. Наприкінці травня радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що ці апарати працюють у тестовому режимі, а для стабільного зв'язку знадобиться щонайменше 200–250 супутників. За його словами, на той момент проєкт не мав ознак і фактів військового використання.
Другий серійний запуск відбувся 19 липня: за оцінками незалежних баз, партія складалася з 16 апаратів. Для заявленого цілодобового покриття, як писало РБК-Україна, потрібно понад 250 супутників. Водночас "Бюро 1440" і російська залізниця готують інтеграцію супутникового зв'язку в 135 швидкісних поїздів "Сапсан" і "Ластівка", а ще один проєкт "Мегафону" та "Бюро 1440" поєднує супутниковий термінал із переносною базовою станцією 4G і 5G.