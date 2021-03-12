Верификация госвыплат: Минфин рассматривает более двух миллионов запросов на проверку
Первый замминистра финансов Денис Улютин сообщил, что на рассмотрении ведомства находится более двух миллионов запросов на верификацию госвыплат. Целью верификации является повышение адресности таких выплат.
По информации министерства, общая сумма государственных выплат, поступивших в 2020 году на верификацию, составила почти 460 миллиардов гривен.
"Сейчас на рассмотрении Министерства находится более двух миллионов запросов на проверку достоверности информации для назначения, начисления/осуществления государственных выплат", - указано в сообщении.
Улютин назвал следующие причины отказа в государственной помощи:
- приобретение права собственности на недвижимое имущество при получении государственной выплаты;
- установление факта выполнения лицом, зарегистрированным в качестве безработного, оплачиваемой работы;
- наличие актовой записи о смерти реципиента на начало получения государственной выплаты и в период получения.
"По значительному количеству запросов продолжаются дополнительные проверки, что в большей степени связано с введением карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", - добавили в министерстве.
Напомним, в Фонде соцстрахования сообщили, что пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации.
Как писало РБК-Украина, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что незаконные социальные выплаты могут быть возвращены в госбюджет. По каждому случаю проводится дополнительная проверка, после чего будут обращения в суд.
Так, с 1 января 2021 года в государстве ввели превентивную верификацию информации, подаваемой гражданами при обращении за помощью.