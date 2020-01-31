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Верховный суд в закрытом режиме решит судьбу вкладов Суркисов в Приватбанке

Новости » Экономика     31.01.2020 - 08:20
Верховный суд в закрытом режиме решит судьбу вкладов Суркисов в Приватбанке
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

От решения суда в этом деле будет зависеть и решение о законности национализации "ПриватБанка"

Большая палата Верховного суда 31 января 2020 года продолжит рассмотрение кассационных жалоб Национального банка Украины, КБ "ПриватБанк" и Министерства финансов на решение судов предыдущих инстанций в деле о вкладах семьи Суркисов в национализированном "ПриватБанке", а также о законности процедуры bail-in. Повестка заседания опубликована на сайте суда.

По данным суда, Большая палата в 10:00 начнет рассмотрение в закрытом режиме кассации на решение Окружного административного суда города Киева от 17 мая 2017 года и Киевского апелляционного административного суда от 6 ноября 2017 года о признании противоправными и отмене решений НБУ, "ПриватБанка", Фонда гарантирования вкладов, Министерства финансов и повороте их исполнения.

Напомним, 16 декабря 2019 года Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении кассационной жалобы "ПриватБанка", Минфина и НБУ на решения судов по делу о вкладах семьи Суркисов в национализированном "ПриватБанке", а также о законности процедуры bail-in. Перенос был связан с тем, что Генеральная прокуратура должна была ознакомиться с материалами дела.

После этого 19 декабря 2019 года Шестой апелляционный административный суд перенес заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка. Суд перенес заседание до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Напомним, семья Суркисов требует признать недействительными договоры обмена средств на акции "ПриватБанка" (bail-in). По данным НБУ, bail-in является стандартной международной практикой, когда средства собственников и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка. При вхождении государства в капитал такого банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков тратились на компенсацию денег экс-владельцами и связанными с ними лицами. На сегодняшний день количество исков к НБУ об отмене связанности и bail-in насчитывается около 50 на общую сумму 20 млрд грн.

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