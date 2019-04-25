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Верховний суд закрив справу про відміну Томосу

Новини » Політика    25.04.2019 - 16:33
Верховний суд закрив справу про відміну Томосу
Ілюстративне фото (Уніан)

25 квітня суд розглянув позов та дійшов висновку, що він не має ознак адміністративної юрисдикції

Верховний суд закрив провадження у справі щодо надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Про це повідомляє прес-служба суду.

25 квітня суд розглянув позов та дійшов висновку, що він не має ознак адміністративної юрисдикції.

"Верховний суд закрив провадження у справі за позовом релігійних організацій про скасування постанови Верховної Ради України від 19.04.2018 №2410-VIII "Про підтримку звернення президента України до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, релігійні організації просили суд визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Раніше повідомлялось, Верховний суд розглядатиме три позови від УПЦ МП проти надання Томосу Україні. Повідомлялось, що два з них будуть розглянуті в спрощеного порядку позовного провадження, без виклику сторін, за наявними матеріалами в строк, встановлений ст. 258 Кодексу адміністративного судочинства України, тобто не більше 60-ти днів з дня відкриття провадження у справі. Зазначається, що провадження у цих справах відкрито 8 і 9 жовтня.

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