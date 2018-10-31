Верховный суд рассмотрит три иска от УПЦ МП против предоставления Томоса Украине

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Церковные общины Украинской православной церкви Московского патриархата подали иски в Верховный суд

Верховный суд рассмотрит три иска от церковных общин Украинской православной церкви МП относительно постановления Верховной рады от 19 апреля 2018 года "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Судебная власть Украины".

По состоянию на 30 октября в производстве суда имеется три таких исковых заявления от различных истцов. Сообщается, что два из них будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в срок, установленный ст. 258 Кодекса административного судопроизводства Украины, то есть не более 60-ти дней со дня открытия производства по делу.

Отмечается, что производства по этим делам открыты 8 и 9 октября. Еще одно дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с уведомлением сторон на 27 ноября 2018 года в 10:30.

Упрощенным производством будет рассматриваться исковое заявление "Религиозной общины УПЦ при храме Святителя Николая" бердянской епархии города Бердянска Запорожской области и заявление "Городницкого Свято-Георгиевского мужского ставропигийского монастыря", который находится в Житомирской области. А иск епископа Гедеона рассмотрят 27 ноября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Филарет выразил надежду, что Украина получит Томос до конца года. Кроме того, Филарет заявлял, что Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры должны добровольно принять решение о присоединение к единой Украинской автокефальной православной церкви.

Также отметим, что участие в Архиерейском объединительном соборе должны принять минимум 10 архиереев УПЦ Московского патриархата.