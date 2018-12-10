Верховный суд восстановил в должности подозреваемого в госизмене судью Чернобука

Фото: Валерий Чернобук (facebook.com/zakon i biznes)

Экс-главу Апелляционного суда Крыма восстановили в должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области

Верховный суд Украины восстановил в должности судью Апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука, который находится под арестом по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Соответствующее постановление, датированное 28 ноября, опубликовано в реестре судебных решений.

Указано, что коллегия судей решила полностью удовлетворить требования Чернобука. Таким образом, решением суда отменено постановление Высшего административного суда от 16 ноября 2017 года, которым заявление судьи было отклонено.

Так, в ноябре 2016 года Чернобук обратился с иском к Верховной раде, в котором просил признать незаконным и отменить постановление об его увольнении, принятое за два месяца до этого - в сентябре.

Судья отмечал, что Рада не сообщила в установленный срок о рассмотрении этого вопроса, "чем фактически лишила его права принять участие в обсуждении и предоставить обоснованные объяснения по поводу обстоятельств", которые служили основанием для освобождения его от должности судьи. Он также подчеркивал, что постановление поддержали 23 нардепа, которых не было на пленарном заседании.

Напомним, 3 ноября в Киеве был задержан экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, который подозревается в госизмене.

Как писало РБК-Украина ранее, бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Валерию Чернобуку сообщили о подозрении в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.

Так, 5 ноября 2018 суд рассмотрел ходатайство прокуратуры Крыма об избрании меры пресечения Чернобуку и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.