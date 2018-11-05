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Суд избрал меру пресечения экс-главе Апелляционного суда Крыма Чорнобуку

Новости » Политика    05.11.2018 - 10:49
Фото: Валерий Чернобук (facebook.com/zakon i biznes)
Фото: Валерий Чернобук (facebook.com/zakon i biznes)

Чорнобуку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Голосеевский районный суд Киева сегодня, 5 ноября 2018 года, рассмотрел ходатайство прокуратуры Крыма об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Валерию Чорнобуку и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря генпркурора Юрия Луценко Ларису Сарган в Twitter.

Как отмечается, по результатам рассмотрения ходатайства, Чорнобуку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Суд избрал меру пресечения экс-главе Апелляционного суда Крыма ЧорнобукуСуд избрал меру пресечения экс-главе Апелляционного суда Крыма Чорнобуку

Напомним, 11 июля Валерию Чорнобуку сообщили о подозрении в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.

"Подрывная деятельность Чернобука В.И. в оказании помощи иностранному государству и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства иностранного государства - Российской Федерации привели к обеспечению функционирования незаконно созданных судебных органов, усиление мер временной оккупации полуострова Крым", - сообщал генпрокурор Юрий Луценко.

РБК-Украина также писало, что Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность крымских госслужащих совершение государственной измены, которая заключается в активных действиях по ведению подрывной деятельности.

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