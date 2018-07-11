Экс-председателю Апелляционного суда АРК сообщено о подозрении в госизмене

Правоохранители провели обыски в помещениях, где проживает Чернобук

Бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Валерию Чорнобуку сообщили о подозрении в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины сегодня, 11 июля, провела обыски в помещениях, где проживает Чернобук.

"Подрывная деятельность Чернобука В. И. в оказании помощи иностранному государству и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства иностранного государства - Российской Федерации привели к обеспечению функционирования незаконно созданных судебных органов, усиление мер временной оккупации полуострова Крым", - сообщил Луценко.

Напомним, 6 июля военная прокуратура Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении генерал-майора, заместителя начальника управления госохраны Украины - директора Департамента охраны в АР Крым Управления госохраны Украины Станислава Шапортова.

Подозреваемый занимался организацией участия личного состава в проведении незаконного референдума в Крыму.