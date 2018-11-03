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В Киеве задержали экс-председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука

Новости » Происшествия    03.11.2018 - 14:00
Фото: Валерий Чернобук (facebook.com/zakon i biznes)
Фото: Валерий Чернобук (facebook.com/zakon i biznes)

Валерия Чернобука подозревают в госизмене

Сегодня, 3 ноября, в Киеве был задержан экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, который подозревается в госизмене. Об этом РБК-Украина сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Задержали", - подтвердила Гитлянская.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Валерию Чернобуку сообщили о подозрении в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.

 

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