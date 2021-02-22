Верховный суд США дал прокурору доступ к налоговым декларациям Трампа

Судьи без комментариев отклонили просьбу Трампа приостановить решение суда низшей инстанции от 7 октября, предписывающее бухгалтерской фирме бывшего республиканского президента Mazars USA выполнить повестку о передаче материалов большому жюри, созванному окружным прокурором Манхэттена Сайрусом Вэнсом.

В отличие от всех других недавних президентов США, Трамп отказывался в течение четырех лет своего правления обнародовать свои налоговые декларации. Эти данные могут предоставить подробную информацию о его состоянии и деятельности его семейной компании по недвижимости Trump Organization.

Трамп, который покинул свой пост 20 января после поражения от 3 ноября от демократа Джо Байдена, продолжает сталкиваться с множеством юридических проблем, касающихся его личного и делового поведения.

Вэнс направил в Mazars повестку в суд в августе 2019 года с просьбой предоставить корпоративные и личные налоговые декларации Трампа с 2011 по 2018 год. Адвокаты Трампа подали в суд, чтобы заблокировать повестку, утверждая, что как действующий президент Трамп имел абсолютный иммунитет от государственных уголовных расследований.

Верховный суд в своем июльском постановлении отклонил эти аргументы, однако заявил, что Трамп может выдвинуть другие возражения против повестки. Затем адвокаты Трампа заявили в судах низшей инстанции, что повестка в суд является чрезмерно широкой и равносильна политическому преследованию, но окружной судья США Виктор Марреро в августе и 2-й окружной апелляционный суд США в октябре отклонили эти иски.

Расследование Вэнса, начавшееся более двух лет назад, было сосредоточено на скрытых денежных выплатах, которые бывший адвокат и помощник президента Майкл Коэн сделал перед выборами 2016 года двум женщинам - актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен МакДугал, - которые сказали у них были сексуальные контакты с Трампом.

В недавних судебных документах Вэнс предположил, что расследование теперь будет шире и может сосредоточиться на потенциальном банковском, налоговом и страховом мошенничестве, а также фальсификации деловой документации.