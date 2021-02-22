Верховний суд США надав прокурору доступ до податкових декларацій Трампа

Судді без коментарів відхилили прохання Трампа призупинити рішення суду нижчої інстанції від 7 жовтня, що наказує бухгалтерській фірмі колишнього республіканського президента Mazars USA виконати повістку про передачу матеріалів великому журі, скликаному окружним прокурором Манхеттена Сайрусом Венсом.

На відміну від всіх інших недавніх президентів США, Трамп відмовлявся протягом чотирьох років свого правління оприлюднювати свої податкові декларації. Ці дані можуть надати детальну інформацію про його статки і діяльність його сімейної компанії з нерухомості Trump Organization.

Трамп, який покинув свій пост 20 січня після поразки від 3 листопада від демократа Джо Байдена, продовжує стикатися з безліччю юридичних проблем, що стосуються його особистого та ділової поведінки.

Венс направив в Mazars повістку до суду у серпні 2019 року з проханням надати корпоративні і особисті податкові декларації Трампа з 2011 по 2018 рік. Адвокати Трампа подали в суд, щоб заблокувати повістку, стверджуючи, що як чинний президент Трамп мав абсолютний імунітет від державних кримінальних розслідувань.

Верховний суд у своєму липневому постанові відхилив ці аргументи, проте заявив, що Трамп може висунути інші заперечення. Потім адвокати Трампа заявили в судах нижчої інстанції, що повістка до суду є надмірно широкою і рівносильна політичному переслідуванню, але окружний суддя США Віктор Марреро в серпні і 2-й окружний апеляційний суд США у жовтні відхилили ці позови.

Розслідування Венса, яке почалося більше двох років тому, було зосереджено на прихованих грошових виплатах, які колишній адвокат і помічник президента Майкл Коен зробив перед виборами 2016 року двом жінкам - актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс і колишній моделі Playboy Карен МакДугал, - які сказали, у них були сексуальні контакти з Трампом.

У недавніх судових документах Венс припустив, що розслідування тепер буде ширше і може зосередитися на потенційному банківському, податковому і страховому шахрайстві, а також фальсифікації ділової документації.