Боевики "ДНР" отменили мораторий на исполнение смертных приговоров
Так называемый "народный совет" боевиков "ДНР" отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Таким образом, оккупанты узаконили казнь, под которую попадают добровольцы, воевавшие на стороне ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
"Смертная казнь может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке", - заявили в так называемом "народном совете ДНР".
Как известно, "суд ДНР приговорил" трех иностранных бойцов, воевавших на стороне Украины к смертной казни. Их планируют расстрелять.
Один из захваченных добровольцев британец Эйден Аслин уже попрощался с родными и сообщил им, что его скоро казнят боевики "ДНР".
При этом британские СМИ сообщали, что приговоренных к казни британских военных могут обменять на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.