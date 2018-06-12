Верховный суд разъяснил, как подавать иск на восстановление не начисленной по вине ПФУ пенсии

Иск может быть подан без ограничения 6-месячным сроком

Верховный суд пришел к выводу, что в случае нарушения законодательства о пенсионном обеспечении органом, который назначает и выплачивает пенсию, административный иск с требованиями, связанными с выплатами сумм пенсии за прошедшее время, в том числе сумм ее составляющих, может быть подан без ограничения шестимесячным сроком. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Указано, что к такому выводу суд пришел, рассмотрев дело по иску внутренне перемещенного лица к объединенному управлению Пенсионного фонда Украины г. Харькова о признании противоправным прекращения выплаты истцу пенсии с 1 марта 2016 года и обязательства восстановить выплату пенсии, начиная со дня прекращения.

Отмечается, что суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск частично - обязали управления ПФУ восстановить выплату пенсии с 8 марта 2017 года. Требования, касающиеся периода с 1 марта 2016 года по 7 марта 2017 года, оставили без рассмотрения, мотивируя тем, что истица пропустила полугодовой срок обращения в суд, поскольку обратилась в суд 8 сентября 2017 года.

Так, истица состоит на учете в органах ПФУ с 1998 года и получает пенсию по возрасту. Из-за вооруженного конфликта на Донбассе в 2015 году она переехала в Харьков и была взята на учет как внутренне перемещенное лицо. С 1 марта 2016 года женщине прекратили начислять и выплачивать пенсию в соответствии со списками управления труда и социальной защиты населения районной администрации Харьковского городского совета до выяснения фактического проживания.

По словам истицы, в силу преклонного возраста и неудовлетворительного состояния здоровья она временно переехала в г. Шахтерск Донецкой области для получения необходимой медицинской помощи, где и находится. Объективной возможности пройти проверку постоянного места жительства в Харькове женщина не имела.

"Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда учел, что пенсия по своей правовой природе является единственным источником существования пенсионера, доходом и собственностью. Начисленные суммы пенсии, на выплату которой пенсионер имел право, но не получил своевременно по вине органа, назначающего и выплачивающего пенсию, выплачиваются за прошлое время без ограничения шестимесячным сроком (в пределах общего срока исковой давности) с начислением компенсации потери части доходов", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в мае Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным лишение ветеранов труда ряда льгот.