Верховный суд разрешил Клюеву идти на выборы в Раду

Кассационный административный суд Верховного суда Украины отменил решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе принимать участие во внеочередных выборах в Верховную раду бывшему главе Администрации президента времен Януковича Андрею Клюеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение его адвоката Юрия Сухова.

Таким образом, Центризбирком по решению суда будет обязана зарегистрировать Клюева кандидатом на 46 округе в Донецкой области.

"Решение Верховного суда является окончательным и оно указывает, что законно, а что нет. Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., который постоянно проживает на территории Украины в г. Донецк, кандидатом в народные депутаты Украины от "Либеральной партии Украины" в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", - сообщил адвокат.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередные выборы экс-главе Администрации президента времен президентства Виктора Януковича Андрею Клюеву, который выдвигался от "Либеральной партии Украины".

Как сообщили в ЦИК, Клюеву было отказано в связи с тем, что он не проживал на территории Украины с 2014 года.

Кроме того, ЦИК обжаловало решение суда о регистрации Онищенко. Центризбирком не согласен с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права.