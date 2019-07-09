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Верховный суд разрешил фиксировать зарплату в валюте

Новости » Экономика    09.07.2019 - 13:15
Верховный суд разрешил фиксировать зарплату в валюте
Фото: доллары (РБК-Украина)

Выплачивать зарплату, фиксированную в валюте, можно только в гривнах

Верховный суд Украины признал правомерным указание размера заработной платы в иностранной валюте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда от 26 июня 2019 года в деле №761/21776/16-ц.

Суд отклонил кассационную жалобу ООО и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций о правомерности фиксации зарплаты сотруднику в иностранной валюте.

Как отмечается в решении суда, согласно части первой статьи 533 Гражданского кодекса Украины денежное обязательство должно быть выполнено в гривнах. Следовательно, гривна как национальная валюта является единственным законным платежным средством на территории Украины. Вместе с тем, часть вторая статьи 533 ГК Украины допускает, что стороны могут определить в денежном обязательстве денежный эквивалент в иностранной валюте.

"Установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о том, что трудовой договор ответчика в первоначальной редакции (которую истец признает), предусматривает применение обменного курса евро на день платежа при определении размера заработной платы, подлежащего уплате в гривне", - говорится в решении суда.

Напомним, по данным НБУ, уровень долларизации, то есть доли кредитов и депозитов в иностранной валюте, в Украине превышает 40%, однако ее естественный показатель для Украины составляет около 20%.

Отметим, что по данным опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2018 года 43% граждан Украины считали, что наиболее безопасно хранить сбережения в долларах США. По данным исследования, далее с большим отрывом следует евро (15%) и собственно национальная валюта - гривна - (12%).

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