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Верховний суд дозволив фіксувати зарплату у валюті

Новини » Економіка    09.07.2019 - 13:15
Верховний суд дозволив фіксувати зарплату у валюті
Фото: долари (РБК-Україна)

Виплачувати зарплату, фіксовану в валюті, можна лише в гривнях

Верховний суд України визнав правомірним зазначення розміру заробітної плати в іноземній валюті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду від 26 червня 2019 року в справі №761/21776/16-ц.

Суд відхилив касаційну скаргу ТОВ та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій щодо правомірності фіксації зарплати співробітнику в іноземній валюті.

Як зазначається в рішенні суду, відповідно до частини першої статті 533 Цивільного кодексу України грошове зобов`язання має бути виконане у гривнях. Отже, гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України. Разом з тим, частина друга статті 533 ЦК України допускає, що сторони можуть визначити в грошовому зобов`язанні грошовий еквівалент в іноземній валюті.

"Встановлені у справі обставини свідчать про те, що трудовий договір відповідача у первісній редакції (яку позивач визнає), передбачає застосування обмінного курсу євро на день платежу при визначенні розміру заробітної плати, що підлягає сплаті у гривні", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, за даними НБУ, рівень доларизації, тобто частки кредитів та депозитів в іноземній валюті, в Україні перевищує 40%, однак її природній показник для України становить близько 20%.

Відзначимо, що за даними опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2018 року 43% громадян України вважали, що найбільш безпечно зберігати заощадження в доларах США. За даними дослідження, далі з великим відривом слідує євро (15%) та власне національна валюта - гривня - (12%).

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