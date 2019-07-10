Верховный суд разблокировал большую приватизацию

Фонд государственного имущества выиграл кассацию, которая разблокировала утверждение Кабинетом министров инвестиционных советников на Одесский припортовый завод, угольную компанию "Краснолиманская", завод "Электротяжмаш", "Индар" и Объединенную горно-химическую компанию. Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

По его данным, суд отменил обеспечение в иске "Грант Торнтон", который фактически на год заблокировал процесс большой приватизации, запрещая правительству утверждать отобранных инвестиционных советников.

После этого 8 июля Фонд госимущества направил в МЭРТ на согласование проект распоряжения Кабмина об утверждении инвестиционных советников, и когда будет согласование от МЭРТа и Министерства юстиции, этот проект можно будет выносить на заседание правительства, сообщил Трубаров.

"Так, само дело по обжалованию результатов отбора инвестсоветников продолжается, но появилась возможность начать подготовку этих предприятий к приватизации", - добавил он.

Напомним, в конце июля 2018 года были определены советники по приватизации:

ОПЗ - советник Pericles Global Advisory в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital.

"Угольная компания "Краснолиманская" - советник "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

"Завод "Электротяжмаш" - советник "KPMG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting.

"Объединенная горно-химическая компания" советник "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker Tilly Ukraine, ASSET EXPERTISЕ, Инновационный центр "Экосистема",

"Индар" - советник "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума Kreston GCG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

Как сообщало РБК-Украина, в Меморандуме с МВФ содержится норма о приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны были состояться в первой половине 2019 года.